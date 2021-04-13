Сеул, , 06:13 — REGNUM Власти Южной Кореи выразили «глубокое сожаление» принятым властями Японии решением слить воду с атомной электростанции «Фукусима-1», сообщает агентство Рёнхап.

Сообщается, что правительство Республики Корея собралось на экстренное заседание в связи с решением японских властей. При этом Сеул заявляет, что приложит всевозможные усилия, чтобы оградить жителей Южной Кореи от радиоактивной воды с АЭС «Фукусима».

"Правительство выражает глубокое сожаление из-за решения японского правительства по сбросу воды с атомной станции «Фукусима» в океан», — заявили по итогам заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои опасения выразили власти Китая. В МИД КНР заявили, что сброс радиоактивной воды с японской АЭС может привести к нежелательному воздействию на морскую среду, безопасность пищи и здоровье человека.

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