Санкт-Петербург, , 06:48 — REGNUM Судно тылового обеспечения (СТО) ВМФ России «Всеволод Бобров», построенное на судостроительном заводе «Северная верфь» по проекту 23 120, успешно завершило очередной «ледовый» этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе испытаний проверена работа кранового оборудования, буксирных устройств, средств связи и навигации, а также двигательной установки. После испытаний, которые проходили в ледовой обстановке, и перед следующим этапом ходовых испытаний судно пройдёт плановый короткий доковый осмотр донно-забортных систем корпуса на предприятии «Северная верфь», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе предшествующего, второго этапа заводских ходовых испытаний новое судно успешно выполнило «четырёхчасовую испытательную буксировку судна равного с собой водоизмещения». Всего программа заводских ходовых испытаний «Всеволода Боброва» в Балтийском море продлится около месяца. Предполагается, что к государственным испытаниям заводская сдаточная команда и экипаж судна должны перейти в апреле.

Построенное для ВМФ России СТО «Всеволод Бобров» предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований и оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус судна, имеющий ледовый класс ARC4, рассчитан на преодоление льда толщиной до 0,6 м. Класс автоматизации А1 обеспечивает судну безвахтенное обслуживание.

Судно названо в честь знаменитого футболиста и хоккеиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Всеволода Михайловича Боброва.

Как сообщало ИА REGNUM, судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров», построенное на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, в феврале завершило швартовные испытания.

Читайте ранее в этом сюжете: Судно «Всеволод Бобров» для ВМФ России готовится к испытаниям в море