Новосибирск, , 06:10 — REGNUM Новосибирская область присоединится к международной акции «Сад памяти». В честь погибших в годы Великой Отечественной войны в регионе с 1 мая по 22 июня 2021 года будет высажено более 100 тысяч деревьев. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

По словам чиновника, участие в мероприятии позволит не только сделать посильный вклад в сохранение лесов родного края, но и почтить память предков.

«День Победы — особенный праздник для большинства россиян. С каждым годом в стране появляются всё новые интересные акции, приуроченные к этому событию. Участие в шествии Бессмертного полка дарит незабываемые эмоции подъёма духа, патриотизма. Уверен, что акция «Сад памяти» также будет популярна среди жителей региона, привнесёт что-то светлое в их жизнь», — подчеркнул Костылевский.

Чтобы принять участие в посадках, новосибирцам необходимо зайти на официальный сайт акции, выбрать регион и ближайшую точку высадки деревьев.