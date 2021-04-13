Екатеринбург, , 06:09 — REGNUM В Екатеринбурге трактор раздавил мужчину 1968 года рождения. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, трагедия произошла в районе станции Сысерть. Тракторист выгружал тракторы с платформы тягача. В результате нарушения правил техники безопасности его руку затянуло под гусеницы. Мужчина погиб.

Как отмечает старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга, тело погибшего направили на экспертизу. Устанавливаются причина гибели и все обстоятельства произошедшего.