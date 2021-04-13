Ульяновск, , 06:07 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту хищения средств дольщиков, ущерб оценивается в 482 млн рублей. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Перед судом предстанет генеральный директор одной из строительных компаний. Следствие полагает, что с января 2013 года по май 2019 года он выводил средства дольщиков через фирмы-однодневки, также допуская нецелевое расходование получаемых денег.

Пострадавшими по уголовному делу проходят 293 человека. Ущерб оценивается правоохранителями в 482 млн рублей: данные средства были предназначены для строительства жилого комплекса.

Судом наложен арест на автомобили фигуранта уголовного дела, жилое помещение и долю в уставном капитале акционерного общества.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было принято решение о достройке двух многоэтажек в Ульяновске, застройщики которых обанкротились. Планируется, что 114 дольщиков получат ключи от квартир в третьем квартале 2023 года.

Напомним, в 2020 году в регионе достроено восемь проблемных объектов, что позволило обеспечить жильём около 1 тыс. семей. В 2021 году на эти цели предусмотрено более 400 млн рублей. Из федерального бюджета регион планирует получить 2 млрд рублей.