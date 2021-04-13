13 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 07:41 — REGNUM Несколько бывших советских санаториев Крыма из государственных рук «ушли» в частные, в их числе — бывшая резиденция дома Романовых, бывшая дача князей Нарышкиных, а также гектары парковых зон. Новые же владельцы перспективных активов скрылись за ПИФами — закрытыми паевыми инвестиционными фондами, которые не обязаны раскрывать публично конечных бенефициаров. Об одном из конечных собственников пяти гостиничных комплексов и санаториев в Крыму стало известно от миллиардера Аркадия Ротенберга, ранее объявившего себя также и бенефициаром «дворца» в Геленджике, на мысе Идокопас, который попал в федеральную медиаповестку через скандальный фильм. Ротенберг и в этот раз назвал себя в числе владельцев теперь уже крымских активов. ИА REGNUM попыталось разобраться в цепочке собственников санаториев.

Аполлинарий Михайлович Васнецов. Вид из Ласточкиного гнезда. Крым. 1924

Приватизация санаториев

12 апреля 2021 года издание РБК со ссылкой на представителя российского миллиардера Аркадия Ротенберга сообщило, что тому принадлежат пять гостиничных комплексов в Крыму и владеет ими он более двух лет. Уточнялось, что объекты — это бывшие советские санатории и в них планируется инвестировать 15 млрд рублей. В списке числились отель «Дача Рахманинов», санатории «Мисхор», «Дюльбер», «Ай-Петри» и «Жемчужина». Все, кроме последнего объекта, на сегодня входят в сеть «Курорты Крыма».

«Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» — это бывшие госпредприятия (ГУПы), которые были сначала трансформированы в АО, а в 2018 году распроданы с торгов, проведенных министерством имущественных и земельных отношений Крыма.

В начале июля 2018 года на сайте ведомства появилось сообщение, что акции санатория «Мисхор» продали за 380,2 млн рублей, «Ай-Петри» — за 416,4 млн рублей, а «Дюльбера» — за 702,7 млн рублей. Представитель министерства объявила, что хоть эти объекты и с большой историей, расположены в уникальных местах, но имеют высокий уровень износа, который требует значительных инвестиций. Назывался даже требуемый размер вливаний — 1,5 млрд рублей.

Санаторий Ай-Петри. Кореиз, Крым Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Победителем всех трёх аукционов объявили ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов».

Компания, упомянутая как победитель аукционов, в ЕГРЮЛ представлена в единственном числе. ООО было создано в ноябре 2014 года. С 2019 года фирма «прописана» в Ялте. Её уставный капитал — 13,158 тыс. рублей, основной вид деятельности — строительство жилья и нежилых объектов. С февраля 2021 года её единственным владельцем является закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Терс». Из открытых источников известно, что данный фонд предназначен для квалифицированных инвесторов, а раскрытие информации о пайщиках не предусмотрено законодательством.

Управляет фондом — ООО «УК ФИН-Партнер», которое создано в 2013 году и с февраля 2020 года принадлежит ООО «Центр-М» (владельцы — Владимир Дойников с долей 95% и Мария Лукьянова). Доля «Центр-М» в УК заложена в ПАО «Московский областной банк». Само же ООО «Центр-М» совместно с банком «Северный морской путь» числится соучредителем товарищества собственников недвижимости «Покров». А основные акционеры упомянутого банка — Аркадий и Борис Ротенберги.

Также газета «Коммерсант» сообщила, что одним из пайщиков фонда «Терс» является фигурант рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020», занявший 36-е место, — Аркадий Ротенберг. Уточнялось, что на сегодня идёт переоформление документов и к лету Ротенберг станет единственным бенефициаром активов.

Возвращаясь к ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов». Её директором также с февраля 2021 года является Максим Балацкий, который одновременно выступает и руководителем ООО «Гарден палас», учрежденного в Алуште в сентябре 2019 года. Фирма создана для покупки и продажи собственной недвижимости. С даты создания 60% в ней принадлежит компании «Бредбери солюшнз ЛП» из Великобритании. С мая 2020 года долю в 40% в фирме имеет и Шамсутдин Раджабов (соучредитель фирмы из сферы биржевых брокеров — ООО «Денэм холл», которой также владеют ООО «Миржик» Татьяны Елисеевой, Михаил Микулин и компания «Камефорд лимитед» с Кипра).

Мисхорский парк Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

О санаториях и их истории

Стоит отметить, что на странице гостиничной сети «Курорты Крыма» в одной из соцсетей в качестве её фигурантов указаны «Мисхор», «Дюльбер», «Ай-Петри» и санаторий «Морской берег». На сайте последнего уточняется, что он расположен в пгт Кореиз (Ялта) и ведет свою историю с 1920 года, когда несколько национализированных особняков объединили в пансионат, а с 1984 года учреждение стало санаторием, который в годы существования СССР был подведомственен Минздраву.

В 1995 году санаторий стал частью санаторного комплекса «Дюльбер», а в 2018 году перешел под управление УК «Визант Групп», которое руководит и другими бывшими советскими санаториями группы.

В ЕГРЮЛ есть единственное ООО «УК «Визант Групп». Оно было создано в июле 2017 года и сегодня базируется в Ялте. Владелец с 2019 года — всё тот же закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Терс». Руководитель ООО с февраля 2020 года — Нелли Шатова. Она же директор и московского ООО «Кипарис» (создано для строительства в марте 2021 года), за которым стоит уже другой фонд — «Фланконад», но управляющая компания у него — всё та же УК «ФИН-Партнёр».

Известно, что УК «Визант Групп» владеет также 5% в ресторанном ООО «Дипсервис». Оно работает в Ялте, и на 95% в собственности Андрея Атанова. На последнего в январе 2021 года была выписана доверенность как на управляющего санаторием «Дюльбер». Документ размещен в открытом доступе.

Дворец Дюльбер. Крым Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Одним лишь Крымом и Краснодарским краем Ротенберг не ограничивается. В комментариях телеканалу «Россия 24» в январе 2021 года он заявил, что ему также принадлежат туристические объекты и на Дальнем Востоке, а на Алтае он планирует построить круглогодичный горнолыжный курорт.

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг Kremlin.ru

Напомним, в январе 2021 года Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» в Геленджике, на мысе Идокопас, про который был снят скандальный фильм. По словам бизнесмена, «дворец» — будущий апарт-отель.