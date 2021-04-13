Новосибирск, , 06:02 — REGNUM В Новосибирской области продолжается прививочная кампания против вирусного клещевого энцефалита. За январь — апрель было привито 136 028 новосибирцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает регионального управления Роспотребнадзора, 9 апреля в Новосибирской области зарегистрировано первое обращение гражданина с укусом клеща — в Ордынском районе. Уточняется, что клещ был сдан на исследование на наличие возбудителей клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза. Результат отрицательный.

«Обращаем внимание на то, что наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки», — подчеркнули в ведомстве.