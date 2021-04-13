Екатеринбург, , 05:58 — REGNUM В Свердловской области два гражданина осуждены за убийство подростка, совершённое в январе 2003 года. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, трое соучастников, один из которых не дожил до приговора, взяли в заложники подростка 1986 года рождения, чтобы получить выкуп от его отца-предпринимателя. Они привезли похищенного в дом на улице Киевская в Нижнем Тагиле. Но затем испугались, что юноша заявит о произошедшем в правоохранительные органы, и убили его.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Но в декабре 2019 года все три соучастника были задержаны. Дзержинский районный суд назначил двоим по 12 лет в колонии строгого режима.