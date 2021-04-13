Хабаровск, , 06:06 — REGNUM В Хабаровском крае первую прививку от коронавируса получили почти 53 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Во всех поликлиниках края принимают прививочные пункты, всего 61. Также продолжается работа выездных бригад для вакцинации в трудовых коллективах, на дому. Их сформировано более 70.

Полный курс прошли порядка 37 тыс. жителей Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край 12 апреля получил очередную партию вакцины «Спутник V» — 68 800 доз.