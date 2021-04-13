Чебоксары, , 05:57 — REGNUM 15 апреля Государственный архив современной истории Чувашии проведёт акцию «Ночь в архиве», посвящённую строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые возводились во время Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM рассказали в архиве.

Афиша «Ночи архивов» Gasi.archives21.ru

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15 апреля республиканский архив современной истории откроет свои двери для посетителей в необычное время суток: с 16:00 до 22:00. Организаторы отмечают, что в рамках «Ночи в архиве» гости узнают о строительстве оборонительных рубежей: в зале развернётся документальная выставка, рассказывающая о строительстве Сурского и Казанского рубежей в 1941—1942 годах.

«Будут представлены подлинные архивные документы, свидетельствующие о трудовом подвиге чувашского народа в ходе строительства оборонительных укреплений. Также будет показан иммерсивный спектакль, который позволит окунуться в исторический момент военного времени, когда жители районов и городов республики самоотверженно трудились на строительстве рубежей», — говорится в сообщении.

Также будет представлена документальная экспозиция, приуроченная к 60-летию со дня первого полета человека в космос, в которой будут представлены документы из личного фонда космонавта Андрияна Григорьевича Николаева.

Кроме того, посетители познакомятся с деятельностью учреждения, смогут пролистать подшивку дел, посетят архивохранилище и увидят, как реставрируются архивные документы.

Напомним, 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительного рубежей. Более шести лет ИА REGNUM ведёт проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж».