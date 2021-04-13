Тайбэй, 13 апреля 2021, 05:55 — REGNUM Бывший глава Госдепартамента США Майк Помпео приедет с визитом на Тайвань в 2021 году, сообщает газета South China Morning Post.
Газета отмечает, что тайваньские власти уже готовятся к визиту бывшего главы американского внешнеполитического ведомства. При этом цели и повестка поездки не раскрывается. Издание предполагает, что визит Помпео на Тайвань может вызвать раздраженную реакцию властей Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта США и Тайвань подписали соглашение о создании рабочей группы по вопросам береговой охраны. Отмечалось, что это первое соглашение между Вашингтоном и Тайбэем после вступления в должность президента США Джо Байдена.