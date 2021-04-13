Новосибирск, , 05:54 — REGNUM Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей бывшего прокурора города Дениса Ференца и директора ООО «ГУМ» Дмитрия Куклина. Об этом говорится на сайте суда.

Напомним, что Денис Ференец был задержан 23 ноября 2020 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 9 апреля 2021 года продлён срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Ференца Д.Л., на один месяц десять суток, а всего до шести месяцев, то есть до 23 мая 2021 года, Куклина Д.В., на два месяца, а всего до шести месяцев 21 суток, то есть до 13 июня 2021 года», — говорится в решении суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постановлением суда от 11 января 2021 года срок содержания под стражей в отношении Ференца был продлён до 13 апреля 2021 года.

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