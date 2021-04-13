Осака, Япония, , 05:52 — REGNUM В Японии без зрителей стартовал 13 апреля в префектуре Осака очередной этап эстафеты олимпийского огня, формат которой был сокращён из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщает оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио.

По просьбе местных властей, эстафета в густонаселённом регионе была перенесена с дорог общего пользования в крупный местный парк и продлится два дня. Этапы эстафеты равны 200 метрам, каждому бегуну позволяется пригласить на свой этап не более четырёх человек. Такой формат используется в истории олимпийского движения впервые.

Напомним, что в Осаке, с населением более 19 млн человек, по просьбе местных властей был введён режим усиленных мер по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии 25 марта на в префектуре Фукусима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что губернатор префектуры Осака Хирофуми Ёсимура заявил об отмене проведения в префектуре эстафеты олимпийского огня из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом.

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