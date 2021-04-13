Екатеринбург, , 05:44 — REGNUM В Екатеринбурге хлебозавод, расположенный на улице Свердлова, перенесут из центра города. Об этом заявил журналистам управляющий предприятием Владилен Фуфаров.

Как пишет Накануне.Ru, проект запустили осенью 2019 года. Предприятие разместят в Октябрьском районе недалеко от аэропорта «Кольцово».

Отметим, ранее многие предприятия были вынесены из центра города. Среди них, в частности, стал и завод по обработке цветных металлов, находившийся в самом центре столицы Среднего Урала.