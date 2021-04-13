Ульяновск, , 05:42 — REGNUM В Ульяновской области предварительно подтверждено ещё 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, с начала пандемии в регионе проведено 810 606 лабораторных исследований на SARS-CoV-2 в отношении 775 054 человек. В результате подтверждено 51 906 случаев заражения коронавирусом. Их число может вырасти ещё на 85: столько тестов предварительно дали положительный результат за последние сутки.

В настоящее время в Ульяновской области под наблюдением находятся 8064 человека.

Ранее власти отмечали, что в регионе проводится 200 исследований на 100 тыс. населения. За неделю, с 5 по 11 апреля, сделано 12 274 тестов, в среднем в сутки проводится около 3 тыс. исследований.

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