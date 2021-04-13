Лондон, , 05:39 — REGNUM Ученые не смогли выявить связь между высокой смертностью и британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют результаты исследований, опубликованные в медицинском журнале The Lancet.

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Группа ученых из Великобритании проанализировала образцы пациентов с коронавирусной инфекцией и сравнили течение болезни среди инфицированных британским штаммом SARS-CoV-2 и другими видами вируса. При этом они выявили, что британская разновидность является более заразная, нежели выявленные ранее типы коронавируса SARS-CoV-2.

«Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом», — к таким результатам пришли исследователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала пути попадания новых штаммов коронавирусной инфекции в Россию. По ее словам, большая часть инфицированных прибыла из Турции и Танзании. Попова добавила, что в РФ выявили уже 128 случаев заражения британским штаммом SARS-CoV-2.