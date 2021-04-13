Новосибирск, , 05:39 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2021года наблюдалось повышение потребительских цен на газовое моторное топливо, автомобильный бензин всех марок и дизельное топливо. Так, по данным Новосибирскстата, газовое моторное топливо подорожало на 18,1% (по сравнению с февралём 2021 года), бензин марок АИ-92 - на 2%, АИ-95 - на 1,6%, АИ-98 — на 0,6%, дизельное топливо — на 0,5%.

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На новосибирских АЗС газовое моторное топливо в марте можно было купить за 29,57 руб. за литр, бензин марки АИ-92 — 43,75 руб., АИ-95 — 46,60 руб., АИ-98 - 52,12 руб., дизельное топливо — 51,48 руб.

Как уточняет региональный орган статистики, Новосибирская область занимает четвёртое место среди регионов Сибирского федерального округа по уровню цен на газовое моторное топливо после Тувы, Алтайского края и Кемеровской области.

При этом самые высокие цены на газовое моторное топливо и автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 были зафиксированы в Туве — 33,99 руб., автомобильный бензин марки АИ-98 — в Красноярском крае (54,11 руб.), дизельное топливо — в Иркутской области (52,22 руб.).