Ульяновск, , 05:34 — REGNUM В Ульяновской области планируется 19 апреля начать комиссионный осмотр дворов, которые ранее были благоустроены в рамках федерального проекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе разработан проект распоряжения о повышении эффективности государственных мер в сфере благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Согласно документу, с 19 апреля по 19 ноября запланирован комиссионный осмотр дворовых и общественных территорий, благоустроенных в предыдущие годы. Ожидается, что выявленные замечания и недостатки будут направлены руководителям муниципалитетам для их устранения в рамках гарантийных обязательств подрядчиков.

Напомним, 9 апреля в 23 муниципальных образованиях Ульяновской области прошёл субботник с участием более 23 тыс. жителей. Вторая масштабная уборка территорий запланирована на 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, на рейтинговое голосование для благоустройства общественных пространств Ульяновская область вынесла 17 объектов, в том числе шесть — в Ульяновске, три — в Димитровграде.