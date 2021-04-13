Анадырь, , 06:00 — REGNUM На Чукотке по программе «дальневосточная ипотека» заключено уже 86 кредитных договоров на 354 млн рублей. При этом 80 семей воспользовались ипотекой после её расширения на вторичный рынок жилья на территории всех населённых пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике с начала действия программы из 97 рассмотренных заявок на получение льготной ипотеки на территории Чукотки одобрены 94 — округ находится на первом месте среди регионов Дальнего Востока по одобренным заявкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала действия программы льготной ипотеки для улучшения жилищных условий воспользовались свыше 50 тыс. жителей Москвы.