Новосибирск, , 05:24 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, температура воздуха поднимется до +15 °C. Это может привести к подтоплениям низменных участков местности, предупреждает региональное управление МЧС РФ.

«Если паводковая обстановка в регионе будет развиваться по наихудшему сценарию, возможны подтопления до 14 населённых пунктов на территории Новосибирской области», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время, паводковая обстановка в Новосибирской области стабильная. Проводится комплекс превентивных мероприятий по предупреждению негативных последствий возможных подтоплений. На территории региона сформирована группировка сил и средств МЧС России, а также других взаимодействующих структур и ведомств общей численностью более 10 тысяч человек и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе плавсредства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю на территории Новосибирска, Венгеровского, Куйбышевского, Новосибирского, Чановского районов были подтоплены семь участков частных домовладений, три участка дорог, расположенных в частном секторе.

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