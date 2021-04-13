Чебоксары, , 05:24 — REGNUM В Чувашии сегодня, 13 апреля, ожидается резкое потепление, до +23 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, 13 апреля в республику начнет поступать с юга тёплая воздушная масса, а благодаря сибирскому антициклону погода будет солнечная, со слабым ветром. Температура составит +18…+23 градуса тепла, а пик тепла прогнозируется 15 апреля.

16 апреля Чувашию накроет холодный фронт с кратковременными дождями, а 17 апреля скандинавский антициклон принесёт арктический воздух. В эти дни по ночам ожидаются заморозки, а днем температура упадёт до +5…+10 градусов тепла.

На фоне ухудшения погоды прогнозируется сильный северный ветер с порывами до 19 метров в секунду.