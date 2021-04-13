Владивосток, , 05:46 — REGNUM В Приморье 12 апреля потушили 20 природных пожаров, общая площадь возгораний за сутки составила более 520 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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13 пожаров потушили на землях лесного фонда, один — на земле Министерства обороны, шесть — на землях иных категорий. было задействовано в тушении около 150 человек. Также специалисты отработали 70 термических аномалий по краю.

С 8 апреля в Приморье введен особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 43 лесных пожара на общей площади 6065 га.