Москва, , 06:47 — REGNUM Превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) к настоящему времени зафиксировано в трёх регионах России. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«На четырнадцатой неделе 2021 года ( с 05.04.2021 по 11.04.2021) недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) по совокупному населению превышен в трёх субъектах», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте от трёх до шести лет зафиксировано в одном регионе России. В возрастной группе от семи до 14 лет — в четырёх регионах, от 15 лет и старше — в 18 регионах. В возрастной группе до трёх лет превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионах не зафиксировано.

В сообщении Роспотребнадзора уточняется, что «на 14 неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии». Также в стране отмечаются единичные случаи обнаружения вирусов гриппа В.

Как сообщало ИА REGNUM, в целях недопущения распространения SARS-CoV-2 власти Новосибирской области приняли решение о проверке всех случаев ОРВИ на COVID-19.

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