Хабаровск, , 05:15 — REGNUM Хабаровский край получил очередную партию вакцины «Спутник V» — 68 800 доз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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В этой партии 5100 доз расфасованы в индивидуальные ампулы, которыми проще пользоваться на выезде, они быстрее размораживаются. Оставшиеся 62 700 упакованы в обычные флаконы по пять доз в ёмкости.

Всю поступившую вакцину распределят по районам края, в том числе и в отдалённые.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 675 707 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 135 646 617 человек. Такие данные приводит 12 апреля Всемирная организация здравоохранения.