Москва, , 06:47 — REGNUM Во вторник, 13 апреля, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +21…+23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 14 апреля в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +8…+10 °C.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +18…+23 °C днём и +5…+10 °C ночью.

В среду, 14 апреля, днём в столице ожидается +21…+23 °C. По области +18…+23 °C. Ночью в регионе ожидается +5…+10 °C. Переменная облачность, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области стартовала весенне-полевая кампания.

Читайте также: Весна всё-таки пришла в Москву, несмотря ни на что — фоторепортаж

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье началась весенне-полевая кампания