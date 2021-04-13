Токио, , 05:02 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга направился с официальным визитом в США 15−18 апреля и встретится с главой Белого дома Джо Байденом, заявил генсекретарь японского правительства Кацунобо Като в ходе пресс-конференции.

«Премьер-министр Суга станет первым иностранным лидером, который лично встретится с президентом Байденом», — отметил он.

Ранее стало известно, что встреча Суги и Байдена пройдет 16 апреля в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ради поездки в Соединенные Штаты и встречи с президентом страны Джо Байденом японский премьер-министр Ёсихидэ Суга прошел вне очереди вакцинацию против коронавирусной инфекции. Он уже получил вторую дозу препарата, появления побочных эффектов у главы японского правительства не фиксировалось.