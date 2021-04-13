Якутск, , 05:43 — REGNUM Управление Госэкспертизы Якутии выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств. Культурный кластер появится в Якутске в конце 2024 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: «18 млрд! Этот проект «пила» — Арктический центр в Якутске строят незаконно

Группа «ВИС» выступает в проекте инвестором, проектировщиком и застройщиком, а после ввода объекта в эксплуатацию будет осуществлять его техническую эксплуатацию в течение 7 лет.

Культурный кластер площадью почти 33 тыс. кв. метров высотой до 36,7 м построят на берегу озера Сайсары. Комплекс будет включать филармонию, два театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Общая вместимость зрительных залов — 1500 мест: 700 — в филармонии, 450 — в Саха театре и 350 — в театре Олонхо.

Вокруг объекта появятся прогулочные зоны, газоны и цветники, парковка на 176 машиномест.

По итогам прохождения госэкспертизы капитальные затраты оценены в 11,6 млрд рублей (с НДС). По условиям действующего соглашения о ГЧП капитальный грант, предоставляемый из бюджета республики, составляет 4,1 млрд рублей, Группа «ВИС» инвестирует в строительство 7,5 млрд руб. В подписанном в 2019 году соглашении о ГЧП стоимость проекта на всём жизненном цикле оценивалась в 18,6 млрд руб.

Бюджетные выплаты инвестору распределены на 12 лет.

«Благодаря механизму государственно-частного партнёрства удастся в короткие сроки реализовать амбициозный инвестиционный проект без серьёзной одномоментной нагрузки на собственный бюджет. После завершения действия соглашения о ГЧП здание Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств перейдёт в собственность республики», — пояснили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии возмущены дорогостоящим строительством Арктического центра культуры и эпоса в Якутске. Люди уверены, что в республике необходимо строить другие, более важные для населения объекты — в их числе и мост через Лену. Возмущение якутян подогрела информация о том, что Арктический центр начали возводить без разрешительных документов.