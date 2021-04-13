Абуджа, , 04:48 — REGNUM Не менее пяти человек погибли в результате нападения вооруженных боевиков в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба представитель регионального МВД.

По его данным, группа вооруженных боевиков совершила серию нападений в районах Занго-Катаф и Гива. В результате атак погибли не менее пяти мирных жителей. Отмечалось, что среди убитых был и семилетний ребенок. Других подробностей произошедшего не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля девять военнослужащих Нигерии погибли в штате Бенуе в результате нападения боевиков. Отмечалось, что нападение произошло во время проведения операции по поиску и уничтожению членов незаконных бандформирований.

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