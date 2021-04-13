Пекин, , 04:38 — REGNUM По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, за первые два месяца текущего года в машиностроительной отрасли Китая наблюдался устойчивый рост доходов и прибыли, сообщает агентство Синьхуа.

Операционная выручка фирм в этом секторе за указанный период составила 3,4 трлн юаней (около $519,8 млрд), что на 69,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что представляет собой среднегодовой рост на 7,4%.

Общая прибыль компаний отрасли в период с января по февраль достигла 190 млрд юаней, увеличившись в среднем на 23,5% в годовом исчислении за последние два года. По данным министерства, добавленная стоимость сектора росла в среднем примерно на 8,3% годовых за указанный период.