Анадырь, , 05:35 — REGNUM На Чукотке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из государственных бюджетных учреждений дополнительного образования. Женщину обвиняют в растрате, получении взятки и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по округу.

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В ходе следствия было установлено, что в 2018—2019 годах фигурантка, будучи руководителем организации, внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о своём направлении в служебные командировки в Москву и Санкт-Петербург для прохождения курсов повышения квалификации. Таким образом, она дважды совершила растрату бюджетных средств на сумму более 130 тыс. рублей, незаконно возместив себе фиктивные командировочные расходы, за неслужебные поездки в личных целях.

Кроме того, обвиняемая несколько лет из корыстных побуждений получала от индивидуального предпринимателя за систематическое заключение с ним договоров о возмездном оказании услуг по обслуживанию компьютерной техники учреждения, а также от подчиненного сотрудника за назначение на вакантную должность своего заместителя и предоставление возможности внутреннего совмещения работы по данной должности взятки, общая сумма которых составила более 2,5 млн рублей.

Женщина вину признала полностью, в содеянном раскаялась и добровольно возместила причиненный имущественный вред.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке силовики задержали при получении взятки сотрудника Росприроднадзора. Возбуждено уголовное дело.