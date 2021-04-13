Пекин, , 04:35 — REGNUM Текстильная промышленность Китая продемонстрировала уверенный рост за первые два месяца года, сообщили в Министерства промышленности и информационных технологий, передает 10 апреля агентство Синьхуа.

Добавленная стоимость текстильных фирм с годовой операционной выручкой не менее 20 млн юаней (около $3,06 млн) выросла на 33,1% в годовом исчислении.

Фирмы получили прибыль в размере 25,2 млрд юаней, что на 139% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их совокупный операционный доход вырос на 35,8% в годовом исчислении до 625,6 млрд юаней.

Розничные онлайн-продажи одежды в Китае выросли на 44,3% в годовом исчислении за указанный период, в то время как экспорт одежды страны вырос на 50% в годовом исчислении до $24 млрд.