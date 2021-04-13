Бразилиа, , 04:34 — REGNUM Спикеры сената и палаты депутатов Бразилии Родригу Пашеку и Артур Лира призвали генсека ООН Антонио Гутерреша оказать содействие в предоставлении стране приоритетного доступа к вакцинам от COVID-19. Об этом 12 апреля сообщается на сайте бразильского парламента.

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Речь идет о поставках препаратов в рамках международного механизма COVAX. Пашеку провел с Гутеррешем телефонный разговор, а Лира написал о просьбе бразильских властей в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля общее число вываленных в Бразилии случаев заражения коронавирусом достигло 13 517 808, включая 35 785 новых носителей SARS-CoV-2.

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