Пекин, , 04:31 — REGNUM Согласно официальным данным, за первые два месяца текущего года в китайском секторе производства электронной информации наблюдался устойчивый рост доходов и прибыли, сообщает агентство Синьхуа.

Совокупная операционная выручка фирм данной отрасли годовым доходом не менее 20 млн юаней (около $3,06 млн) выросла на 55,8% в годовом исчислении, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

Общая прибыль этих фирм составила 77,9 млрд юаней, что в 60 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Добавленная стоимость крупнейших производителей электронной информации в январе-феврале выросла на 48,5% в годовом исчислении, а инвестиции в основной капитал в отрасли увеличились на 41,6% в годовом исчислении.

В течение этого периода объем производства смартфонов вырос на 48,8% в годовом исчислении, в то время как объем производства интегральных схем подскочил на 79,8% по сравнению с предыдущим годом.