Ноксвилл, США, , 06:47 — REGNUM Стрельбу в школе в городе Ноксвилл (штат Теннесси, США) открыл один из учащихся, впоследствии застреленный полицейским. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба местного бюро расследований (TBI).

По предварительным данным, примерно в 15:15 по местному времени полицейское управление Ноксвилла получило сообщение о человеке в средней школе Austin-East Magnet, который, возможно, вооружён огнестрельным оружием. По прибытии полицейские обнаружили подозреваемого в школьном туалете и приказали ему выйти — но тот отказался подчиниться. Когда полицейские вошли в туалет, подозреваемый выстрелил в офицера и был застрелен ответным огнём. Раненый сотрудник полиции был доставлен в местную больницу.

В настоящее время агенты TBI устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы, вспыхнувшей в городе Ноксвилл на территории одной из школ, погиб человек и несколько получили ранения.

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