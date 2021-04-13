Мехико, , 04:28 — REGNUM Прокуратура Мексики задержала 30 военнослужащих мексиканской армии по подозрениям в похищении людей в 2014 года, сообщает пресс-служба республиканских военно-морских сил.

«ВМФ в этом и во всех случаях, когда представители ведомства могут быть причастны к совершению преступлений, будет действовать в строгом соответствии с законодательством», — подчеркнули в ведомстве.

По версии следствия, вооруженные похищали людей в штате Тамаулипас. При этом подробностей о похищениях, а также о числе пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в Мексике задержали члена преступной банды, подозреваемого в похищении 43 студентов педагогического училища. Его поместили в тюрьму строгого режима Альтиплано. Само похищение произошло в сентябре 2014 года в штате Герреро.

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