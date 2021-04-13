Пекин, , 04:27 — REGNUM Объем железнодорожных перевозок Китая вырос на 12% в годовом исчислении до 920 миллионов тонн в первом квартале текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

В среднем за этот период ежедневно загружалось около 168 900 вагонов, что на 14,2% больше, чем в прошлом году, по данным China State Railway Group Co., Ltd. Благодаря оптимизации работы и увеличению количества грузовых поездов, страна смогла эффективно расширить свои грузовые транспортные мощности.

В первом квартале также было совершено 3345 поездок грузовыми поездами Китай — Европа, которые перевезли 317 000 двадцатифутовых эквивалентных единиц груза, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Трансконтинентальный торговый маршрут продолжает обеспечивать стабильность и бесперебойность международной цепочки поставок, отметил железнодорожный оператор.