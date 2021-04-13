Миннеаполис, США, , 04:18 — REGNUM Смерть чернокожего Данте Райта, застреленного в ходе задержания полицейскими в американском городе Бруклин-Сентер, произошла из-за пулевого ранения. Об этом 12 апреля передает телеканал CNN со ссылкой на результаты судмедэкспертизы.

Журналисты констатируют, что выводы местных специалистов позволяют оценивать инцидент как убийство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Бруклин-Сентер объявила, что ее сотрудница по ошибке применила пистолет вместо электрошокера при задержании Данте Райта. После случившегося власти соседнего Миннеаполиса объявили в городе режим чрезвычайной ситуации и ввели комендантский час в вечернее и ночное время.

Читайте ранее в этом сюжете: В Миннеаполисе объявили чрезвычайную ситуацию после гибели чернокожего