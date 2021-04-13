Хабаровск, , 04:10 — REGNUM Хабаровская юниорская команда «Амура» вышла в финал первенства России по хоккею в возрастной группе до 18 лет — хоккеисты провели 12 апреля заключительный матч предварительного этапа, победив «Алтай» со счётом 8:3, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Всего же в 36 матчах предварительной стадии юниоры «Амура» одержали победы в 32 матчах, забросив в ворота соперников 209 шайб. Хабаровчане уверено заняли первое место и теперь будут бороться за победу на Всероссийском финале.

Министр физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов сказал, что это лучшая команда в Сибири и на Дальнем Востоке.

За последние пять лет юниоры трижды выходили в финал первенства России. Наилучшим достижением пока что является бронзовая медаль, завоёванная в 2015 году.

Финал первенства Юниорской хоккейной лиги пройдёт в Омске с 3 по 13 мая. Соперниками хабаровского «Амура» станут 11 лучших команд России.

Как сообщало ИА REGNUM, ХК «Адмирал» включен в состав участников Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на сезон 2021/2022 годов. Всего в новом сезоне будут выступать 24 команды.