Сеул, , 03:59 — REGNUM В Южной Корее за сутки выявили 542 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 528 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что уже второй день подряд в стране выявляют менее 600 инфицированных ежесуточно. При этом центр не исключает, что спад заболеваемости COVID-19 связан с уменьшением количества проводимых тестов в течение выходных дней.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 110 688. Также за минувшие сутки в стране умерли еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончались 1775 человек.