Анкара, , 03:59 — REGNUM Мирное урегулирование в Афганистане и Сирии обсудили в рамках двухсторонних переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом 12 апреля сообщается на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

Кроме того, участники разговора затронули темы, касающиеся турецко-американских отношений и ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Энтони Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо, обсудив с ним ситуацию на границе России и Украины, а также ряд других вопросов.

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