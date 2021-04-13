Вашингтон, , 04:01 — REGNUM Дефицит бюджета США по итогам первой половины 2021 финансового года (октябрь 2020 — март 2021 года) превысил $1,7 трлн, что почти вдвое больше зафиксированного в 2011 году аналогичного рекордного показателя. Об этом 12 апреля сообщает Минфин США.

По данным американского финансового ведомства, расходы федерального бюджета за указанный период превысили $3,4 трлн, при поступлениях около $1,7 трлн. Прирост дефицита бюджета США в марте составил около $660 млрд.

Напомним, что в марте президент США Джо Байден подписал новый пакет мер по стимулированию американской экономики в условиях пандемии, предусматривающий выделение $1,9 трлн. В настоящее время советники президента разрабатывают новый план, предусматривающий выделение уже около $3 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года дефицит государственного бюджета Соединённых Штатов вырос до рекордных $143,6 млрд. Это почти в 11 раз больше, чем в сопоставимом декабре 2019 года ($13,3 млрд).

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