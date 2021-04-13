Оттава, , 03:53 — REGNUM В Канаде за прошедшие сутки выявили свыше 10 тыс. носителей коронавируса — рекордное число с начала пандемии, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

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По данным ведомства, за 12 апреля в Канаде выявили 10 859 носителей SARS-CoV-2. При этом отмечается, что впервые в стране число зараженных, выявленных за 24 часа, превысило 10 тыс. человек. Всего в Канаде подтвердили более 1 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.

От осложнений COVID-19 на канадской территории скончались более 23,2 тыс. человек. При этом против коронавирусной инфекции привились почти 8 млн граждан.