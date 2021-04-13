Москва, 13 апреля, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 18 мая 2021 года начнёт рассматривать многомиллионный иск к АО «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга». Претензии поступили от саратовского АО «Научно-производственное предприятие «Алмаз» — крупного центра радиоэлектроники, передаёт ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

Иск был подан 6 апреля 2021 года. Дело приняла к производству судья Огородникова. Речь идёт о взыскании 25 178 089,02 рубля, но детали спора пока неизвестны.

Между тем к институту Берга претензии есть и у Роскосмоса, иск которого арбитраж рассмотрит 6 мая 2021 года. В деле речь идёт «о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в общем размере 2 618 000 рублей». Третьим лицом в споре участвует Росимущество.

На сайте компании-ответчика отмечается, что институт ведёт свою историю с 1943 года. Предприятие позиционируется ведущим в сфере радиолокации. Входит в концерн «Алмаз-Антей».