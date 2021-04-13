Владивосток, , 03:57 — REGNUM Одну из подпорных стен во Владивостоке 12 апреля украсило изображение советского ученого, конструктора ракетно-космических систем Сергея Королёва. Панно выполнено в технике Resin art — рисование эпоксидной смолой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Необычное космическое панно было создано в рамках проекта «АртДесант: поехали!», который реализует краевое отделение «Российского союза молодежи» при поддержке фонда президентских грантов.

«Проект будет реализован в 13 муниципалитетах края. Также шесть арт-объектов разместятся на территории социально-реабилитационных центров. Старт решено было дать именно во Владивостоке в День космонавтики. В рамках проекта проходит собственно сам практикум «АртДесант», где жители вместе с художниками создают арт-объект космической тематики. Помимо этого, в школах проходят тематические классные часы, интеллектуальные игры», — рассказала представитель краевого отделения «Российского союза молодежи» Анна Горковенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье реализуют проект «Герои космоса»: проходят станционные игры, лекции и устанавливают тематические арт-объекты.