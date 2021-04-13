Тегеран, , 03:41 — REGNUM Количество мест в больницах для пациентов с COVID-19 в иранской столице Тегеране составляет 6691 и все они заняты, заявил губернатор столичной провинции Анушираван Мохсени Бандпей. Об этом 12 апреля сообщило агентство ISNA.

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Глава региона подчеркнул, что первоочередной целью властей является увеличение числа коек в таких учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля руководитель департамента по связям с общественностью минздрава Ирана Сима Садат Лари заявила, что за сутки на территории страны было выявлено более 23,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 2 093 400 подобных фактов.

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