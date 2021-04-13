Пекин, , 03:40 — REGNUM Бывший посол Китая в Великобритании Лю Сяомин вступил в должность специального представителя китайского правительства по делам Корейского полуострова, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает 12 апреля агентство Синьхуа.

Лю как старший дипломат имеет богатый опыт работы и знаком с проблемами Корейского полуострова, сказал Чжао, добавив, что ранее он занимал посты посла Китая в Египте, заместителя директора Канцелярии Центральной руководящей группы по иностранным делам, посла Китая в КНДР и в Великобритании последовательно.

Основная обязанность Лю будет заключаться в оказании помощи Министерству иностранных дел в координации и ведении дел на Корейском полуострове. Он также будет поддерживать связь и сотрудничество с соответствующими сторонами и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования проблем.