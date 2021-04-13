Ухань, Китай, , 03:35 — REGNUM Столица китайской провинции Хубэй город Ухань, сильно пострадавший от нового коронавируса, в этом году открыл воздушные маршруты по 11 новым внутренним направлениям, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Новые направления включают в себя девять городов и один район плюс один уезд. Последние два расположены в городе центрального подчинения Чунцине, сказал сотрудник отдела маркетинга в международном аэропорту Тяньхэ города Ухань Лю Жуй. Кроме того, в конце этого года он запустит маршруты еще в два города.

В марте аэропорт ежедневно обслуживал в среднем 536 внутренних пассажирских рейсов и 65 800 внутренних пассажиров, что на 14,03% и 4,99% соответственно больше, чем за аналогичный период 2019 года до эпидемии COVID-19.

31 марта его дневное количество пассажирских рейсов и число пассажиров достигло 670 и 78 600 человек соответственно, что является рекордным максимумом с момента снятия блокады города 8 апреля прошлого года.

По словам Лю, в этом году аэропорт также значительно увеличил количество рейсов в крупные китайские города, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.