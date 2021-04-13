Омск, , 03:35 — REGNUM С января по март 2021 года цены на медикаменты в Омской области выросли в среднем на 1,6%. Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, это ниже уровня общей инфляции, сложившейся на потребительском рынке в первом квартале 2021 года (2,1%).

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Значительнее всего за указанный период в регионе подорожали такие отечественные медикаменты как левомеколь (на 7,4%), поливитамины (на 7,4%), корвалол (на 7,2%), настойка пустырника (на 6,2%).

Что касается препаратов зарубежного производства, бромгексин вырос в цене на 13,1%, валокордин — на 4,4%.

В то же время в регионе подешевели таурин (на 5,3%), эссенциале форте (на 1,5%), супрастин (на 4%), эналаприл (на 3,9%) и другие препараты.

В целом цены на жизненно необходимые и важнейшие препараты снизились в первом квартале 2021 года на 0,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в России цены на лекарственные препараты выросли по сравнению с январем 2021 года на 0,2%.

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