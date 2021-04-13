Владивосток, , 03:34 — REGNUM Апелляционная инстанция подтвердила решение арбитража Приморского края о прекращении производства по банкротному делу, начатому в отношении АО «Открытый порт Находка». Пятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу московской компании «Стройиновация», указав на то, что «принят во внимание и тот факт, что АО «Открытый порт Находка» принимаются меры по погашению задолженности, в частности в рамках рассматриваемого спора перед кредитором — ООО «Стройновация», с целью не допустить банкротства предприятия». Решение апелляции может быть обжаловано в течение одного месяца, передаёт ИА REGNUM.

В январе 2021 года арбитраж Приморского края отказал во введении наблюдения в отношении АО «Открытый порт Находка» и прекратил производство по делу о банкротстве. Это не устроило кредитора в лице компании «Стройновация», заявившей крупный долг. ООО подало апелляционную жалобу, требуя отменить определение о прекращении производства и направить вопрос на новое рассмотрение.

Кредитор заявил, что суд не исследовал вопрос о наличии у порта признаков неплатежеспособности, добавив, что долг перед ним погашен не полностью.

Суд отметил, что делать однозначный вывод о неплатежеспособности АО «Открытый порт Находка» преждевременно, указав на то, что оставшийся долг не достигает порогового значения для дел о несостоятельности.

Напомним, АО «Открытый порт Находка» создано в сентябре 2004 года. Его учредителем выступает кипрская фирма.