Нью-Йорк, США, , 03:38 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 апреля разнонаправленно при незначительном росте S&P 500. Больше других потерял Nasdaq — 0,36%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 55,20 пункта (0,16%), до уровня 33 745,40 пункта. S&P 500 приподнялся на 0,23 пункта (0,01%), до уровня 4129,03 пункта. Nasdaq к завершению дня понизился на 50,19 пункта (0,36%), до уровня 13 850,00 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,26, до уровня $59,70 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 апреля — последнего рабочего дня недели — уверенным ростом. В лидерах Dow Jones, который прибавил 0,89%.

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